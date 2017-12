Sergej Milinkovic-Savic (22 ans) est l’homme du moment en Italie. Le milieu de terrain de la Lazio Rome affole le marché. Le Paris SG serait prêt à miser 170 M€ sur l’international serbe (2 sélections), tandis que Manchester United, le FC Barcelone et bien d’autres seraient aussi sur les rangs. Une agitation qui a poussé l’entraîneur laziale Simone Inzaghi à réagir ce vendredi en conférence de presse.

« Milinkovic-Savic a 22 ans, il est très bon cette saison. C’est normal qu’il attire autant d’équipes. J’ai parlé avec lui, il est tranquille et heureux d’être joueur de la Lazio. Milinkovic-Savic est encore jeune : il allie qualité et volume de jeu. Je souhaite qu’il puisse devenir plus fort que Paul Pogba, qui est l’un des milieux les plus forts du moment », a lancé le technicien italien. Pour rappel, Milinkovic-Savic est lié à la formation romaine jusqu’en juin 2022.