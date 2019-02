Vainqueur du Mondial 1966 avec l’Angleterre sur ses terres, Gordon Banks, le portier légendaire des Three Lions, est décédé à l’âge de 81 ans, comme l’a annoncé sa famille dans un communiqué.

Considéré comme l’un des meilleurs gardiens de tous les temps (il a été notamment sacré gardien de l’année à six reprises par la FIFA), l’international anglais aux 73 sélections, qui a notamment évolué à Stoke et à Leicester, était entré dans l’histoire grâce à un incroyable arrêt sur une tête de Pelé lors du Mondial 1970. « J’ai marqué un but, mais Banks l’a arrêté » dira même le Brésilien après la rencontre.