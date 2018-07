Remercié vendredi par Chelsea, Antonio Conte a vu les Blues annoncer la nouvelle par le biais d’un communiqué officiel laconique, sans la moindre marque de gratitude. Le coach italien, lui, a publié une lettre d’adieux sur le site officiel de la League Managers Association, dans laquelle il multiplie les remerciements.

« Je voudrai remercier tous mes amis à Chelsea pour leur dur labeur et leur soutien ces deux dernières saisons, qui nous a permis de gagner la Premier League et la FA Cup ensemble. Aux joueurs, dont le talent et l’engagement ont été si importants dans nos succès, je dis merci pour tout. Ce fut un plaisir de travailler avec eux au quotidien. À mon staff, qui a toujours travaillé si dur, je dois dire merci et bravo pour son professionnalisme et son engagement. J’ai tant profité de mon passage en Angleterre et à Londres et je veux remercier les fans de Chelsea qui ont émerveillé ma famille et moi. Ce fut fantastique pour mois d’avoir pu partager mes émotions, ma passion et mon enthousiasme pendant ces deux saisons inoubliables avec les fantastiques supporters de Chelsea, qui seront pour toujours dans mon cœur. J’espère que Chelsea continuera à gagner et je souhaite de bonnes choses à tous pour la saison prochaine. Je garderai beaucoup de souvenirs de mon passage à Chelsea, dont je me servirai pour mon prochain défi », a-t-il lâché. C’est dit, sans un mot pour la direction...