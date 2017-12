Les différents soucis de la goal line technology, avec en point d’orgue la polémique née lors de Troyes-Amiens ce week-end, ont forcé la LFP à réagir. Joint par téléphone par Infosoport, Didier Quillot, le directeur général de la Ligue de Football Professionnel, a déclaré qu’il recevrait demain (mardi, ndlr) les fournisseurs de la goal line technology. Il va notamment leur demander pourquoi le système est défaillant.

« On a quelques défaillances avec cette technologie, la goal line technology, qui est fournie par un prestataire allemand, Goal Control. Depuis le début de la saison, on a eu 3 bugs. Conclusion : il faut maintenant convoquer le fournisseur. Demain matin, nous recevrons le président et le directeur général de Goal Control. On va leur demander trois choses. Premièrement, que s’est-il passé à Troyes samedi soir ? Deuxièmement, quel est le plan d’action à mettre en oeuvre pour la deuxième partie de saison. Troisièmement, quels sont les engagements de qualité de service qu’ils prennent pour la fin de saison. » La goal line techonology pourrait être menacée en cas de réponse non satisfaisante.