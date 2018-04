En deuil suite au décès de son jeune défenseur Samba Diop, Le Havre souhaite rendre un hommage public à son joueur lors de la rencontre face au Gazélec Ajaccio. Pour cela, le club normand a demandé à la LFP de suspendre le huis-clos imposé au Stade Océane pour que tous les supporters havrais participent à cet hommage. En vain. C’est ce que vient d’annoncer le HAC via un communiqué. « Le HAC a souhaité rendre hommage à Samba Diop, ce vendredi, lors du match face au Gazelec Ajaccio, et a fait la demande dès dimanche auprès de la Ligue de Football Professionnel de décaler le huis clos sur un match ultérieur. Cette demande a été rejetée par l’instance nationale. Une nouvelle fois ce jour, le Havre Athletic Club a repris contact avec la LFP afin de renouveler sa demande sans obtenir gain de cause ». avant de poursuivre.

« Le huis clos étant définitivement maintenu, le HAC va organiser l’hommage à son jeune joueur, pendant tout le week-end, sur tous les terrains sur lesquels les équipes Ciel&Marine joueront, des féminines en ¼ de finale de Coupe de France, en passant par les équipes de l’école de foot ou du centre de formation. Le club et ses supporters se concertent en parallèle pour que des actions fortes et symboliques permettent d’honorer la mémoire de Samba, et ce dès vendredi. Un hommage public sera rendu, lors du match HAC-AS Nancy, programmé le mardi 24 avril, au Stade Océane », conclut le communiqué.