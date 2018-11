Après avoir négocié au prix fort les droits de la Ligue 1 Conforama, la LFP s’attaque désormais aux droits de la Ligue 2 et de la Coupe de la Ligue BKT pour les saisons 2020/2021 à 2023/2024. L’objectif pour la Ligue de Football Professionnel est d’augmenter la valeur de ces deux compétitions et d’améliorer leur visibilité. Et la LFP en a profité pour apporter quelques modifications de diffusion à la L2.

Il faudra s’y habituer, le programme TV des amateurs de la L2 va changer. Désormais, le multiplex du vendredi sera programmé le samedi à 19h00 afin d’augmenter le remplissage des stades et d’attirer de nouveaux publics. Les deux cases horaires historiques (samedi 15h00 et lundi 20h45) pour les matches décalés sont maintenues. Quant à la Coupe de la Ligue BKT, le format restera identique à celui déjà existant. Reste désormais à savoir si Canal + (pour la Coupe de la Ligue et une partie de la Ligue 2) et BeIN Sports (pour la grande majorité de la L2) seront encore intéressés par ces deux compétitions. Une chose est sûre, le dénouement sera rapide puisque tous les candidats sont invités à remettre leurs offres qualitatives le 3 décembre 2018 et leurs offres financières le 4 décembre 2018.