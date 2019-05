Vainqueur du titre national et de la Coupe de France, l’Olympique Lyonnais féminin est en passe de réussir un joli triplé si les partenaires d’Eugénnie Le Sommer s’imposent en finale de Ligue des Champions face au FC Barcelone. Mais récemment, le président des Fenottes, Jean-Michel Aulas, s’était plaint de voir la LFP programmer une journée de Ligue 1 le même jour que la finale. En clair, JMA demandait à ce que la 37e levée du championnat masculin soit décalée afin d’avoir une meilleure exposition médiatique pour son équipe féminine. Ce à quoi la LFP vient de répondre.

« La LFP rappelle que la 37e journée de Ligue 1 Conforama est programmée le samedi 18 mai à 21h. Cette programmation ne rentre pas en concurrence avec la Finale de la Ligue des champions féminine qui aura lieu le même jour à 18h. Même en cas de prolongations et d’une séance de tirs au but, les supporters pourront suivre respectivement la Finale puis le multiplex 37e journée de Ligue 1 Conforama. La LFP rappelle que la Liga a décalé de son côté la 38e journée d’une heure et demi le 18 mai, et non d’une journée. Initialement programmée à 18h30 le 18 mai, la dernière journée du championnat d’Espagne aura lieu à 20h ce même jour. La LFP souhaite bonne chance à l’Olympique Lyonnais dans sa quête d’un nouveau sacre européen. » C’est dit.