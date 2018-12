Annulées à la demande de la préfecture de police, les rencontres de Ligue 1 entre le PSG et Montpellier (17e journée prévue initialement le 8 décembre), et Dijon et l’équipe parisienne (18e journée prévue le 15 décembre) ont été reprogrammées par la LFP.

La Ligue a décidé de faire jouer la rencontre entre le champion de France et le MHSC le 19 ou 20 février prochain alors que le club de la capitale se déplacera à Dijon le 13 mars. Le calendrier risque d’être chargé pour les Parisiens avec la Ligue des Champions mais ils ont obtenu gain de cause auprès de la LFP et pourront partir en tournée au Qatar du 14 au 17 janvier.