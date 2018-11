Dans le groupe de l’équipe de France, l’Allemagne joue sa survie en Ligue des Nations lors de la prochaine trêve internationale. Battue par les Pays-Bas et par la France lors des deux derniers matchs (3-0 et 2-1), la Mannschaft n’a plus son destin entre les mains et risque d’être reléguée si les Oranjes remportent l’un de leurs deux matches, ou s’ils accrochent un point lors de leur prochain affrontement.

Et pour les deux prochaines rencontres, contre la Russie (jeudi 15 novembre, amical) et donc les Pays-Bas (19 novembre, Ligue des Nations), Joachim Löw a fait appel à ses cadres, dont Toni Kroos, qui ne jouera que le match crucial pour les Allemands. À noter les sélections des Parisiens Thilo Kehrer et Julian Draxler, et les absences de Jérôme Boateng (écarté) et Marc-André Ter Stegen (blessé à l’épaule).

La liste complète :

Gardiens : Bernd Leno (Arsenal), Manuel Neuer (Bayern Munich), Kevin Trapp (Eintracht Francfort).

Défenseurs : Matthias Ginter (Borussia Monchengladbach), Jonas Hector (FC Cologne), Mats Hummels (Bayern Munich), Thilo Kehrer (Paris Saint-Germain), Antonio Rüdiger (Chelsea), Nico Schulz (Hoffenheim), Niklas Süle (Bayern Munich), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen).

Milieux de terrain et attaquants : Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Julian Draxler (Paris Saint-Germain), Serge Gnabry (Bayern Munich), Leon Goretzka (Bayern Munich), Kai Havertz (Bayer Leverkusen), Joshua Kimmich (Bayern Munich), Toni Kroos (Real Madrid), Thomas Müller (Bayern Munich), Marco Reus (Borussia Dortmund), Sebastien Rudy (Schalke 04), Leroy Sané (Manchester City), Mark Uth (Schalke 04), Timo Werner (Red Bull Leipzig).