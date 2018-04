L’Atlético Madrid reçoit en ce moment même Levante au Wanda Metropolitano dans le cadre de la 32e journée de Liga. Tout se passe bien pour les Colchoneros qui possèdent un break d’avance peu après la pause.

C’est Antoine Griezmann qui a marqué le deuxième but de son équipe. Présent à l’entrée de la surface, le Français est à la réception d’un centre en première intention de Vrsaljko qu’il reprend en demi-volée. Une frappe limpide et puissante qui a terminé sa course dans la lucarne.