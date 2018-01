Très prolifique en ce début d’année 2018 avec des succès face à Rennes (6-1) et Amiens (2-0), le Paris Saint-Germain enchaîne les buts. Sa triplette offensive Mbappé-Cavani-Neymar - baptisée MCN - est même actuellement la plus prolifique d’Europe. Avec les 19 buts d’Edison Cavani en championnat, les 11 buts de Neymar et 8 buts de Kylian Mbappé, le club de la capitale domine les compteurs avec 38 pions. Cependant, un autre trio est encore plus influent, il s’agit de celui de l’Olympique Lyonnais.

Ainsi, Nabil Fekir (13 buts), Mariano Diaz (13 buts) et Memphis Depay (8 buts) ont inscrit 73.9 % des buts lyonnais en Ligue 1 contre 65.5% pour la triplette parisienne. Un chiffre impressionnant qui place le trio au troisième rang des plus prolifique d’Europe derrière celle de Manchester City - Sergio Agüero-Gabriel Jesus-Raheem Sterling et ses 35 buts. Les associations du FC Barcelone - Messi –Luis Suárez-Paulinho - et de Liverpool - Salah-Firmino-Coutinho (depuis au Barça) - complètent le Top 5. Pas de trace en revanche des Madrilènes de la BBC qui émargent à seulement 10 buts cette saison (4 pour Cristiano Ronaldo, 4 pour Gareth Bale et 2 pour Karim Benzema).

1. Mbappé-Cavani-Neymar (Paris Saint-Germain) : 38 buts (65,5% du total du club)

2. Agüero-Gabriel Jesus-Sterling (Manchester City) : 35 buts (54,7%)

3. Mariano-Fekir-Depay (Olympique Lyonnais) : 34 buts (73,9%)

4. Messi –Suárez-Paulinho (Barcelone) : 34 buts (70,8%)

5. Salah-Firmino-Coutinho (Liverpool) : 33 buts (66%)