Hier déjà, Alain Juppé maire de Bordeaux, Joseph DaGrosa président du fonds d’investissement GACP, et Nicolas de Tavernost président du directoire de M6, tenaient une conférence de presse pour affirmer que la vente des Girondins de Bordeaux au repreneur américain GACP devait simplement être votée par la métropole de Bordeaux afin d’être officialisée.

C’est désormais chose faite ce matin. D’après les informations de M6 et de l’AFP, la communauté de commune a adopté la reprise du club par 82 voix pour, 9 contre et 13 abstentions. Ainsi, il n’y a plus qu’à apposer une signature pour conclure cette vente. Elle doit intervenir d’ici la fin du mois.