Très peu utilisé par Ernesto Valverde cette saison, Jaspe Cillessen a disputé qu’une seule rencontre cette saison en Coupe du Roi face à Murcie. L’ancien gardien de l’Ajax Amsterdam a parlé de son avenir au De Telegraaf avant le match retour contre Murcie en seizième de finale de Coupe du Roi ce mercredi à 19h30.

« Je ne suis pas en faveur d’un transfert hivernal. Mais c’est très simple : si le club dit qu’il peut et veut me vendre contre une bonne somme, je partirai. Pour le moment, je n’ai pas reçu ces signaux là et la direction du club est très satisfait de mes performances. Mon ambition est donc de rester car je suis sous contrat jusqu’à l’été 2021 et mon objectif est toujours de réussir pour être au sommet lors du prochain mondial. »