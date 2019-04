On le sait, José Mourinho et Paul Pogba ne s’appréciaient guère lorsqu’ils cohabitaient à Manchester United. Et si le milieu de terrain français a finalement vu le Special One être invité à plier bagage, ce dernier ne le lâche pas pour autant. En effet, Mourinho a envoyé une nouvelle pique au champion du monde français, dans des propos relayés par Record.

« J’ai eu un joueur à Manchester United qui voulait quitter le stade après un match au volant de sa nouvelle Rolls Royce et pas dans le bus de l’équipe. Je ne le lui ai pas autorisé. Il y a des égos qui ne peuvent pas dégonfler et notre seul remède face à ça, c’est de partir en vacances. » Paul Pogba appréciera.