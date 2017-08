Ce fut dur mais l’OM a fini par l’emporter à Nantes 1-0 grâce à un but d’Ocampos dans les dernières minutes. Les Olympiens ont de nouveau affiché un visage inconstant avec des individualités qui n’ont pas réussi à faire de différences. A la fin de la rencontre, Adil Rami s’est confié à Canal Plus et il ne semble pas s’inquiéter. Il a aussi affirmé que cet OM était plus fort que l’an passé.

« Avec tout le respect que j’ai pour l’OM de l’an passé, aujourd’hui, c’est un autre Marseille qu’on a. On a des ambitions plus grandes. Il faut mettre le bleu de chauffe. Le bleu on l’a maintenant, il faut chauffer tout ça. Si on veut se faire respecter et rester parmi les grands cette année, il faut faire de matches comme ça. (...) Je me sens bien, j’essaye de rendre service à l’équipe et de faire en sorte que tous les Marseillais soient contents de moi. Aujourd’hui, je suis dans le plus grand club français et je suis très heureux. »