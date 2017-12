Grâce à son superbe but contre le Borussia Dortmund (3-2, 6e journée de Ligue des Champions), Cristiano Ronaldo a établi un nouveau record en devenant le seul joueur à avoir marqué lors de chacun des matches de poules. Forcément, au micro du site de l’UEFA, le Portugais du Real Madrid avait le sourire.

« Nous voulions bien finir notre phase de poules, avec une victoire, et nous l’avons fait. J’ai marqué, j’ai aidé l’équipe à gagner. C’était un joli but et le record est important. Je suis ravi », a lancé l’attaquant merengue, actuel meilleur buteur de la compétition avec 9 réalisations au compteur.