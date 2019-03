Après l’exploit du Stade Rennais en Ligue Europa contre Arsenal (3-1), l’Olympique Lyonnais aura à cœur de se montrer face au FC Barcelone mercredi prochain (21h) sur la pelouse du Camp Nou après le nul du match aller (0-0). Et si cette rencontre est déjà dans toutes les têtes, Jean-Michel Aulas l’a une nouvelle fois évoquée.

« Le Barça a une marge de manœuvre très importante. Mais l’OL veut montrer qu’il existe. Et même si on a une chance sur mille, à Barcelone, on va tout mettre en oeuvre pour la jouer, comme on l’a jouée à Manchester City. Comme ce serait un exploit tellement immense, alors ça vaut le coup pendant quelques temps de continuer à rêver », a ainsi déclaré le président de l’Olympique Lyonnais au Progrès.