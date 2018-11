Dans des propos rapportés par le quotidien sportif espagnol As, l’attaquant du FC Barcelone, Lionel Messi, s’est exprimé sur ses ambitions avec les Blaugranas, en marge d’une opération publicitaire. Et ce qu’on peut dire, c’est que la Pulga, qui doit se déplacer à Eindhoven mercredi pour y affronter en Ligue des Champions le PSV avec le Barça (21 heures), continue de se fixer des objectifs, malgré sa (déjà !) très belle carrière.

« Mon grand défi est de continuer à progresser et de ne pas m’arrêter à ce que j’ai déjà fait, gagné ou réalisé. Je veux m’améliorer jour après jour, marquer plus de buts et gagner plus de titres. Je suis très compétitif, j’aime tout gagner, je n’aime pas perdre. » Il a également parlé de son rôle au sein de son équipe, qui a évolué au fil des saisons. « Je me vois davantage comme un joueur contrôlant les matchs, jouant beaucoup avec le ballon, jouant comme créateur plutôt que comme un buteur. » Avec 14 buts en 14 matches toutes compétitions confondues cette année, Messi est tout de même un serial buteur.