Interrogé mardi soir, à l’issue de la qualification de son Manchester City pour les demi-finales de Carabao Cup au bout du suspense contre Leicester City (1-1, 4 t. a. b. à 3), Pep Guardiola a indiqué qu’il ne croyait pas à la possibilité d’un quadruplé pour ses Citizens cette saison.

« Cela n’arrivera pas. Bien sûr que non. Voyons, ce n’est pas réaliste. Ce que nous vivons est incroyable : gagner 16 ou 17 matches de suite en championnat, nous qualifier en Ligue des Champions avant la fin de la phase de poules, faire confiance à nos jeunes joueurs, ce n’est pas normal. En football, tu perds des points et tu es éliminé de compétitions. Je ne pense pas à combien de titres je peux gagner, je pense au prochain match », a lancé le Catalan. L’avenir dira s’il avait ou non raison...