Au micro de beIN Sports en Espagne, Unai Emery s’est confié à Jorge Valdano. Et l’entraîneur du Paris SG a expliqué à l’ancien dirigeant du Real Madrid et ex-international argentin qu’il était convaincu que le club de la capitale gagnerait la Ligue des Champions dans un avenir plus ou moins proche.

« Moi aussi, je considère que nous sommes mieux préparés qu’il y a un an et je crois que ce club sera à coup sûr champion d’Europe, avec moi je l’espère. Nous allons jouer contre la meilleure équipe du monde, le Real Madrid, qui a gagné trois des quatre dernières Ligues des Champions. Et qu’ils soient un peu moins bien en ce moment ne change rien, ils seront à fond contre nous, mais nous aussi nous sommes mieux préparés », a-t-il lancé. C’est dit !