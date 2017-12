Exclu à l’heure de jeu pour avoir stoppé de la main une frappe de Paulinho qui filait dans le but, Dani Carvajal a vécu, comme ses coéquipiers du Real Madrid, une après-midi cauchemardesque contre le FC Barcelone (0-3).

Le latéral droit espagnol s’est expliqué sur ce carton rouge. « Ce fut un grand tournant dans le match, j’ai donné une balle de match au Barça », a-t-il concédé, avant d’évoquer les chances du Real en championnat. « Nous sommes à 14 points (du Barça). Nous allons faire comme toujours, sortir pour gagner, même si nous avons plus de pression et plus le droit à l’erreur. Nous allons nous battre tant que c’est possible mathématiquement », poursuit-il dans des propos recueillis par Sportyou.