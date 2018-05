La liste des 23 dévoilés par Didier Deschamps a forcément fait des joueurs déçus. Mais généralement, si des réactions de joueurs sont attendues, il est rare de voir les clubs des éléments concernés réagir.

Et pourtant, la formation espagnole de Valence n’a pas hésité à poster une photo (après l’annonce de DD) sur son compte Instagram où figurent Rodrigo, Gonçalo Guedes et Geoffrey Kondogbia avec la légende : « Vous trouverez sur cette photo trois joueurs qui méritent d’aller en Russie ». Et si Rodrigo attend toujours de savoir s’il sera retenu avec l’Espagne, Guedes sera du voyage en Russie. Mais pas Kondogbia.