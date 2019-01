La police de Guernesey, qui a pris en charge les recherches de l’avion de tourisme dans lequel se trouvait Emiliano Sala, a annoncé suspendre les opérations en cours en raison de la nuit. « Les opérations de recherche et de sauvetage ont été suspendues suite au coucher du soleil. Le plan est de les reprendre au lever du soleil demain. Il n’y aura pas de nouvelles informations ce soir ».

La police avait expliqué quelques minutes auparavant avoir aperçu plusieurs débris flottant à la surface de l’eau sans pouvoir affirmer qu’il s’agissait de ceux de l’avion recherché. Malheureusement, les dernières informations et l’arrêt des recherches ne laissent que peu de place à l’optimisme.

17.00 update

Search and rescue operations have been suspended as the sun has now set.

The current plan is for it to resume at sunrise tomorrow.

There will be no further updates tonight.

— Guernsey Police (@GuernseyPolice) 22 janvier 2019