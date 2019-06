Accusé de viol, Neymar a tenu à mettre les choses au point dans la nuit de samedi à dimanche. Le Brésilien a notamment écrit un long message se défendant des accusations portées à son encontre : « bon allons-y. Je suis accusé de viol. Ce sont des paroles très lourdes, très fortes. Pour moi, ce fut une surprise totale. Je suis très triste d’écouter ces accusations et ceux qui me connaissent, qui connaissent mon caractère savent que je ne ferais jamais une chose pareille. Mais je suis là pour me défendre. Tout ce qui se dit sur moi, sur mon nom, représente beaucoup de choses et fait beaucoup de bruit et c’est donc important de faire cette déclaration. Ce qui s’est passé était totalement l’inverse de ce qui est dit. Je suis très en colère ».

Il a également posté des photos de conversations avec la supposée victime. Et il n’aurait peut-être pas dû. Effectivement, selon Globoesporte, la police brésilienne a communiqué au joueur qu’il est l’objet d’une enquête pour divulgation de photos intimes de la femme qui l’accuse de viol. Il devra ainsi déclarer, et son téléphone va être confisqué pour être analysé.