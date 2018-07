Tout semble réuni pour que Cristiano Ronaldo (33 ans) rejoigne bien la Juventus Turin cet été. Une opération faramineuse qui pourrait se boucler d’ici samedi 7 juillet, date annoncée de la présentation de la star portugaise par le média italien Sport Mediaset. Mais si ce possible transfert secoue la planète football, certains commencent à manifester leur mécontentement, à l’image de Gerardo Giannone employé du groupe FCA (Fiat Chrystler Automobiles) - propriété de la famille Agnelli, qui détient également la Juve - à l’usine de Pomigliano D’Arco.

« Après Gonzalo Higuain (acheté 90 M€ en 2016), Cristiano Ronaldo ? C’est une honte. Les employés de Fiat n’ont pas été augmentés depuis 10 ans et tous les établissements sont sous l’eau. (...) Avec le salaire annoncé, on pourrait augmenter chaque employé de 200€ par mois. Ces 10 dernières années, nous avons perdu 10,7% de pouvoir d’achat, jamais récupérés et la FCA dépense 126 M€ par an en sponsoring, dont 26,5 M€ pour la seule Juve. L’an dernier, ils ont dégagé des bénéfices de 20 milliards d’euros et ils refusent d’augmenter nos salaires. Et maintenant, après avoir recruté Higuain, ils pensent à prendre Ronaldo. C’est une honte, même si personne n’en dit un mot », a-t-il lancé à l’Agenzia DIRE, agence de presse italienne.