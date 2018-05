Même si Arsène Wenger va quitter Arsenal à la fin de la saison, l’entraîneur alsacien reste impliqué dans le football. En 22 ans, il a transformé Arsenal en l’une des plus grosses formations d’Europe et l’une des plus riches. Justement, l’aspect mercantile du football revêt aux yeux du technicien français une forte importance. Comme le rapporte The Telegraph, il estime que le phénomène de "globalisation" a touché le football anglais. « Si vous regardez la structure du club quand je suis arrivé, et ce qu’il est aujourd’hui, il est devenu complètement mondial. Les propriétaires achètent des joueurs de partout dans le monde. La Premier League est devenu un championnat mondial. »

Arsène Wenger ne s’arrête toutefois pas là et considère que la prochaine étape sera le passage à une Super League : « La prochaine évolution ? Vous aurez certainement une ligue européenne pendant les week-ends. Une ligue nationale jouera certainement le mardi et le mercredi. Je pense que c’est la prochaine étape que nous verrons. » S’il ne condamne pas ce système, il estime que celui-ci a des limites :« Cela a réduit l’incertitude du jeu. En Europe, vous avez de grandes puissances financières et en décembre vous pouvez dire qui va gagner la ligue. Ce n’est pas bon. »