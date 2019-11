Dans un mois et demi, le mercato hivernal ouvrira ses portes en Europe. Ce jeudi, la Premier League vient d’ailleurs d’officialiser les dates de la fenêtre de 2020. Et si les Anglais ont raccourci leur marché estival, ils continueront à faire comme les autres championnats en janvier, à quelques détails près.

Le mercato ouvrira en effet ses portes le 1er janvier et mais sera fermé le 31 janvier à 22h, soit deux heures avant la deadline habituelle fixée partout ailleurs à minuit. A noter que les formations réalisant un transfert le 31 janvier entre 20h et 22h devront utiliser la fameuse fiches transfert et l’envoyer à la Premier League.

The dates of the January 2020 transfer window for Premier League clubs have been confirmed

The window will open on Wednesday 1 January and close at 23:00 GMT on Friday 31 January 2020

More : https://t.co/gwPbxBIuhQ pic.twitter.com/biNp9Qz8rI

— Premier League Communications (@PLComms) November 14, 2019