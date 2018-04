La VAR sera présente à la Coupe du Monde cet été, comme en Serie A la saison prochaine. En France, c’est la Coupe de la Ligue qui a servi de laboratoire pour un résultat contestable. La finale entre le PSG et Monaco (3-0) a connu quelques polémiques d’arbitrage vidéo. Globalement, la mode est à son introduction mais en Angleterre, on doute encore. Les clubs de Premier League viennent en effet de voter contre l’arrivée de la VAR pour la saison prochaine. Ils demandent plus de fiabilité au système.

« Les clubs de Premier League ont aujourd’hui accepté de continuer les tests avancés de la VAR. La décision est intervenue après des discussions approfondies sur les progrès réalisés lors des essais et les principaux enseignements tirés dans de nombreuses compétitions qui l’utilisent ailleurs. Les clubs ont reconnu et sont reconnaissants des progrès réalisés (...). Les clubs ont convenu que les essais se poursuivront jusqu’à la fin de la saison 2018/19 pour apporter d’autres améliorations au système. La Premier League demandera également que la VAR soit utilisée plus largement en FA Cup et en Carabao Cup durant la saison 2018/19 » précise le communiqué de la Premier League.