1990, c’est l’année du dernier titre de champion d’Angleterre de Liverpool. Soit deux ans avant la création de la Premier League. Les Reds ont depuis eu l’occasion de soulever la plus prestigieuse des compétitions, la Ligue des Champions, en juin 2019, mais l’importance d’un couronnement national est immense et rien ne peut remplacer cela aux yeux de nos voisins anglais. Avant la suspension du championnat en raison de l’épidémie de coronavirus, la bande de Jürgen Klopp caracolait en tête du classement (25 points d’avance sur Manchester City) et deux victoires séparaient les pensionnaires d’Anfield du titre de champion outre-Manche.

Ainsi, tandis que les suspicions de suspension du football planaient sur l’Europe, le Mirror révèle que la Premier League avait prévu d’apporter le trophée à Anfield le samedi 21 mars, alors que les champions d’Europe en titre devaient affronter Crystal Palace. Le plan était de permettre aux Reds de pouvoir célébrer ce titre de champion tant attendu, qui plus est dans leur antre et devant leurs supporters, avant que les joueurs n’aient l’autorisation d’effectuer la traditionnelle parade en compagnie du trophée dans les rues de Liverpool. Finalement, le coronavirus s’est répandu à vitesse grand V et a empêché Jürgen Klopp et ses hommes d’être officiellement sacrés champion d’Angleterre, où le foot est à l’arrêt jusqu’au 30 avril minimum. Ce n’est que partie remise.. à moins que le choix d’une saison blanche ne vienne doucher les espoirs de Liverpool, 30 ans après.