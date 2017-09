Nommé pour deux ans entraineur de Crystal Palace à la place de Frank de Boer, resté seulement deux mois en place, Roy Hodgson pourrait toucher une étonnante prime en cas de bons résultats. Le Mirror révèle qu’un bonus 1 million d’euros attend le coach s’il parvient à prouver qu’il ne possède plus de séquelles mentales de l’élimination de l’Angleterre par l’Islande, en huitième de finale du dernier Euro français. Pour rappel : Hodgson était le sélectionneur des Trois Lions et fut limogé de son poste suite à ce cuisant revers.

Roy Hodgson, 70 ans, est bien parti pour toucher la prime. En 1965-1966, il avait débuté sa carrière professionnelle en tant que’ joueur et se sent « revenir à la maison ». « J’ai encore l’énergie et enthousiasme pour prendre le club en main. Ce serait un gâchis de ne pas tenter le challenge » a déclaré Hodgson en conférence de presse. La mission s’annonce ardue : Palace est dernier de Premier League avec aucun point au compteur, 0 but marqué, 7 encaissés.