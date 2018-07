Au bout d’une rencontre riche en suspens, et en tension, les Bleus se sont finalement qualifiés pour la finale de la Coupe du Monde, en s’imposant face à la Belgique 1 à 0.

Les internautes français ont longtemps souffert et ont retenu leur souffle jusqu’au but libérateur de Samuel Umtiti. Et on peut dire que ces derniers se sont bien amusés de la rencontre des Tricolores.