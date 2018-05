Homme incontournable de l’OM dans les années 80 et le début des années 90, c’est lui qui a ramené la seule et unique Coupe d’Europe remportée par un club français. Alors forcément, la réaction de Bernard Tapie à la qualification pour la finale de la Ligue Europa du club phocéen était très attendue.

Et sur les ondes de RTL, l’ancien président marseillais ne tarit pas d’éloges sur l’envie et la motivation des joueurs de Rudi Garcia. « Quand on les voit sortir de je ne sais où pour arriver à se qualifier avec un but marqué par le défenseur ça veut dire que tout le monde y a cru jusqu’à la dernière seconde. C’est vraiment une très très belle leçon et surtout franchement on était convaincu au bout de très peu de temps que ça serait très difficile donc on a inversé le pronostique. » Dimitri Payet, Florian Thauvin and Co apprécieront.