Chelsea vient de réaliser un sacré coup en prolongeant l’un des meilleurs milieux de terrain du monde, N’Golo Kanté. L’international tricolore des Blues a signé un nouveau bail de cinq ans à Chelsea et n’est donc pas près de quitter Stamford Bridge. Sur le site officiel du club londonien, la directrice du club Marina Granovskaia s’est bien évidemment réjouie de cette prolongation. « Nous sommes ravis que N’Golo ait signé un nouveau contrat et envisage son avenir à long terme avec Chelsea. Quand il est arrivé, nous savions que nous avions engagé un joueur spécial, mais il a étonné tout le monde avec ses qualités d’infatigable joueur. »

Avant de tresser des louanges au champion du monde 2018. « En dehors du terrain, il reste un professionnel passionné et un être humain humble malgré le fait qu’il soit champion du monde et double vainqueur de la Premier League. Nous attendons maintenant avec impatience les cinq années de plus avec N’Golo au cœur du milieu de terrain de Chelsea. » Pour rappel, N’Golo Kanté est aujourd’hui âgé de 27 ans.