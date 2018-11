« J’ai vécu des choses en Corse qui m’ont traumatisé », déclarait récemment Tony Chapron dans une interview accordée à L’Equipe. Si le président du GFC Ajaccio a déjà répondu au principal intéressé, parlant d’un sentiment « déplacé », le président de la Ligue Corse de Football, Jean-René Morachini, s’est lui aussi insurgé. Des propos relayés par France 3.

« Tony Chapron évoque un sentiment d’insécurité permanent, dicté par son imagination. Pour avoir assisté, à toutes les rencontres où il a officié, à Ajaccio et Bastia, je peux affirmer que jamais Tony Chapron n’a été en danger, y compris au Gazelec, où il est vrai, il a eu une sortie difficile, comme dans d’autres stades en France. Le football corse a existé avant Tony Chapron et continuera d’exister après son départ particulièrement remarqué, suite à un match où il a été coupable d’un geste qui a ridiculisé l’arbitrage français et a fait le tour du monde », a ainsi répondu le président de la Ligue Corse de Football.