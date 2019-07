Alors que l’incertitude plane toujours sur le retour éventuel de Neymar à Paris ce lundi, l’attaquant brésilien du PSG est secoué par une tempête médiatique suite à ses propos où il a expliqué que la Remontada de 2017 du Barça face au PSG (6-1) était le meilleur souvenir de sa carrière. Il n’en fallait pas plus à Neymar Sr pour sortir du silence. Dans un communiqué publié sur Instagram, ce dernier a assuré que son fils n’a jamais manqué de respect au PSG.

Avant d’étayer ses propos : « mon fils n’a pas manqué de respect en ce qui concerne le PSG ou les joueurs qui ont disputé ce match en 2017, dont certains jouent encore actuellement avec le club français. Depuis la fin de ce match jusqu’à aujourd’hui, il se souvient toujours de cette rencontre comme l’une des plus importantes de sa carrière (...) Samedi dernier, dans une interview, il a été interrogé sur le thème "Quel est votre meilleur souvenir dans un vestiaire ?" Il a cité deux moments, le vestiaire du titre olympique de 2016 avec le Brésil et celui de la remontada en 2017, deux moments emblématiques de sa carrière. Attribuer cette réponse spontanée et honnête à une provocation vis-à-vis de son club actuel est une attitude malveillante, qui n’a d’autre intention que de vouloir trouver une controverse là où elle n’existe pas ! (...) Alors pourquoi la polémique cette fois ? Pourquoi considérer ce fait comme une provocation ? Se souvenir d’une étape importante de votre carrière ne peut être considéré comme un manque de respect. Mon fils est un joueur du PSG, mais il ne peut pas simplement ignorer son histoire personnelle. » Pas sûr que ces explications suffisent à calmer les ardeurs des supporters parisiens particulièrement remontés envers la star brésilienne.

