Ce vendredi, Arsène Wenger a annoncé qu’il rendait son tablier à Arsenal en juin prochain. Depuis l’officialisation du départ de l’entraîneur tricolore, les rumeurs sur ses possibles successeurs s’intensifient. Ainsi, Patrick Vieira ancienne gloire des Gunners et entraîneur du New York City FC, est régulièrement cité pour reprendre les destinées d’Arsenal. Un intérêt qui flatte l’intéressé même si ce dernier ne semble pas pressé de rallier Londres.

« Je suis toujours flatté d’entendre mon nom lié à différents clubs, parce que je dirais que c’est bon pour l’ego. Mais en même temps, je suis heureux ici (à New York, ndlr). Bien sûr, avoir passé neuf ans à Arsenal rend ce club très spécial pour moi, avec le bon temps que j’ai passé là-bas, la relation que j’ai eue avec les supporters. Mais ce n’est pas suffisant pour prétendre y aller et entraîner l’équipe. Je suis heureux où je suis et on verra ce qui se passera dans les prochaines années, » a ainsi confié Vieira dans les colonnes de Pro Soccer USA.