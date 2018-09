Auteur de son 500e but en carrière ce weekend, lors de la défaite du Los Angeles Galaxy face au Toronto FC (3-5), Zlatan Ibrahimovic a célébré ce cap sur son compte Twitter avec une belle vidéo retraçant sa carrière en dessins. Un but zlatanesque, similaire à une prise de karaté, comme il en a l’habitude.

Ancien grand joueur du Galaxy, David Beckham a tenu lui aussi à le féliciter sur le même réseau social, le qualifiant de « vieux » au passage. Un message auquel Ibra n’a pas manqué de répondre. « Mon ami ! Merci beaucoup. Je suis d’accord avec toi, je suis vieux. Je vais travailler sur mon côté timide, j’ai définitivement besoin de progresser sur ça », peut-on lire sur le post.

My friend ! Thank you very much.

I agree with you, i'm old.

Will work on my shy side, I definitely need to improve on that. https://t.co/m8KHqQJBAW

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 17 septembre 2018