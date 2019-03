« Ce n’est pas parce qu’elles sont anciennes que ces pratiques doivent perdurer. Les insultes, homophobes notamment, sont interdites par la loi et elles seraient tolérables dans les stades ? », tweetait dernièrement la ministre des Sports Roxana Maracineanu par rapport aux chants des supporters parisiens lors du match contre l’OM le 17 mars dernier. Des propos qui ont évidemment fait réagir le monde du football. Dernièrement, c’est Noël Le Graët, président de la Fédération française de football, qui a répondu à cette dernière lors d’une interview accordée au Figaro.

« Elle n’a pas l’habitude de venir au stade, c’est vrai que dans les piscines on n’entend pas ce qu’il se dit. Je peux comprendre que quelqu’un qui entend de tels chants soit choqué et je les condamne. Malheureusement, ce n’est pas un phénomène nouveau. Je fais régulièrement le tour d’Europe et j’entends de tout. On n’a pas su, au fil du temps, empêcher les supporters de mal se comporter en étant plus sévère. Il y a quelques années, on assistait à des matchs où ils se taquinaient . Aujourd’hui il y a trop d’insultes, c’est vrai alors qu’il n’y a quasiment plus de casse dans les stades. Le sport est aussi plus fort que beaucoup d’événements. Je veux bien qu’on le critique. Mais vous croyez que c’est mieux dans la vie, la rue, les cours d’école ? Regardons aussi ce qu’il se passe depuis quatre mois en France. Je ne suis pas certain que le football ait beaucoup de leçons à recevoir », a sèchement répondu Noël Le Graët.