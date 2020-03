La semaine dernière, plusieurs pays, dont la France, ont décidé de suspendre leur championnat de football en raison de l’épidémie de coronavirus. En revanche, en Russie, la Premier League s’est poursuivie le week-end dernier.

Mais ce mardi, les clubs russes de sont réunis lors d’une assemblée générale. Il a été décidé que la ligue serait suspendue jusqu’au 10 avril prochain selon la presse locale. De plus, les écuries se retrouveront au début du mois prochain afin de faire un point sur la situation et sur la suite possible ou non du championnat.