La Sampdoria de Gênes est dans la tourmente. La Guardia di Finanza a publié un communiqué dans lequel elle annonce avoir saisi 2,6 M€ de biens au président du club blucerchiato, Massimo Ferrero, au club lui-même et à cinq autres personnes. Cela intervient pendant une enquête sur de supposées malversations financières.

En effet, il y aurait eu de potentielles émissions et utilisations de fausses factures, du blanchiment et de l’utilisation d’argent sale et escroquerie. De nombreux flux financiers entre différentes sociétés du Groupe Ferrero seraient suspects. La police financière italienne dit avoir confisqué « des avoirs financiers liés aux suspects ainsi qu’un immeuble d’habitation de valeur à Florence ». Le club a été privé de 200 000 € d’avoirs financiers également. Ce qui a causé cette enquête ? 1,2 M€ concernant le transfert de Pedro Obiang en 2015 de la Sampdoria à West Ham aurait été détourné.