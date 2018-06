Mis en difficulté par la Tunisie en match de préparation pour le mondial, l’Espagne a eu du mal à se défaire des Aigles de Carthage (victoire 1-0). Bousculés, les joueurs de la Roja ont vécu une soirée difficile à l’image d’Andrés Iniesta. Le nouveau milieu de terrain du Vissel Kobe n’a pas eu son impact habituel.

Ainsi, il a perdu 23 ballons lors de cette rencontre. Un chiffre important dont le natif de Fuentealbilla n’a pas l’habitude. En outre, il a récupéré seulement quatre ballons dans ce match. Depuis l’arrivée de Julen Lopetegui à la tête de la sélection espagnole, il n’avait pas connu pareille déroute.

23 - Andrés Iniesta has lost 23 possessions (& only four recoveries) vs Tunisia, the most for a player in this friendly and his worst performance since Julen Lopetegui arrived to the Spain's bench. Jam pic.twitter.com/hJvmWUF7w0

— OptaJose (@OptaJose) 9 juin 2018