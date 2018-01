Le PSG a livré un véritable récital mercredi soir, face à une triste équipe de Dijon (8-0). Une victoire record qui porte en grande partie l’empreinte de Neymar, auteur de quatre buts et deux passes décisives. Problème, cette soirée a été entachée d’une nouvelle polémique. Un nouvel épisode du penaltygate. En cause, un penalty tiré par le Brésilien que ce dernier aurait pu laisser à Cavani afin qu’il fasse tomber le record de buts au PSG. Une attitude qui a valu des sifflets d’une partie des supporters du Parc des Princes.

Comme bien souvent dans les moments difficiles, la star auriverde peut compter sur le soutien sans failles de son père. Sur son compte officiel Instagram, le père de Neymar a tenu à adresser un message à son fils. « Dieu sait… Dieu sait comment cela a commencé et tout ce qui s’est passé pour arriver jusqu’ici. Ça valait la peine de te voir grandir. Nous, la famille et les amis, on entend tout… Les applaudissements et les sifflets… Et nous t’avons vu toujours avancer et avec la tête haute. Mets ton casque et n’oublie pas d’être heureux ! Amuse-toi mon fils ! »