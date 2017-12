Zinédine Zidane a vécu un début de carrière d’entraîneur incroyable avec des titres en Ligue des Champions, en Mondial des Clubs, en Super Coupe d’Europe et en Liga. Il connait aussi des difficultés lorsque les Clasicos se jouent à domicile.

Après la lourde défaite 3-0 face au Barça ce samedi, il est devenu le premier entraîneur de l’histoire du Real Madrid à perdre deux Clasicos consécutifs à domicile en Liga. Le 23 avril dernier, les Blaugranas l’avaient en effet emporté au Bernabéu 3-2.

2 - Zinédine Zidane is the first Real Madrid manager to lose consecutive home games against Barcelona in La Liga history. Video. pic.twitter.com/ZW0f65Gfi7

— OptaJose (@OptaJose) 23 décembre 2017