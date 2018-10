Après les matches nuls en Ligue des Champions de l’AS Monaco contre le Club Bruges (1-1) et du Paris Saint-Germain face au Napoli (2-2), les clubs français engagés en Ligue Europa avaient pour objectif d’améliorer le bilan des formations de l’Hexagone. Mais ce jeudi soir, les Girondins de Bordeaux, le Stade Rennais et l’Olympique de Marseille ont tous perdu, respectivement face au Zénit (1-2), au Dynamo Kiev (1-2) et contre la Lazio (1-3).

Et depuis le début de cette saison européenne (en dehors des tours préliminaires, ndlr), le bilan n’est pas du tout bon. En dix-huit matches européens, les clubs français n’ont enregistré que trois victoires (l’OL sur la pelouse de Manchester City, Rennes à domicile face à Jablonec et le PSG contre Belgrade), soit un taux de 17%, le plus faible depuis la saison 1972-1973.