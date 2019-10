Nouveau coach du Toulouse FC, Antoine Kombouaré (55 ans) se lance dans un nouveau défi en Ligue 1. Un championnat qu’il connaît très bien puisqu’il a déjà 12 saisons à son actif depuis ses débuts à Strasbourg. Il a ensuite laissé des bons souvenirs à Valenciennes et au Paris Saint-Germain avant une expérience plus contrastée du côté du RC Lens. La suite a été plus compliquée avec l’En Avant Guingamp et le Dijon FCO.

Il débute donc une septième expérience en Ligue 1, c’est autant que Guy Lacombe, Rolland Courbis et Henry Kasperczak. Seul un coach a fait plus de clubs en France. Il s’agit de Jean Fernandez. Ce dernier a connu neuf clubs. Soit l’AS Cannes, l’OGC Nice, l’Olympique de Marseille, Lille OSC, le FC Sochaux-Montbéliard, le FC Metz, l’AJ Auxerre, l’AS Nancy-Lorraine et le Montpellier HSC.

7 - Entraîneurs ayant dirigé le plus d’équipes différentes en Ligue 1 : Jean Fernandez - 9 Antoine Kombouaré (en comptant Toulouse) - 7 Henry Kasperczak - 7 Rolland Courbis - 7 Guy Lacombe - 7 Rebond. pic.twitter.com/H7ovxbedaU — OptaJean (@OptaJean) October 14, 2019

