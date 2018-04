Depuis que Memphis Depay est positionné en numéro 9 à l’Olympique Lyonnais, l’ailier de formation semble épanoui. Les statistiques parlent pour lui en tout les cas. Et l’international néerlandais l’a démontré une fois de plus lors de la claque infligée au FC Metz (0-5) dans le cadre de la 32ème journée de Ligue 1.

Sur le front de l’attaque des Gones, il a livré un véritable récital en délivrant quatre passes décisives et inscrit un but. Selon Opta, seul Neymar a fait mieux que Depay, lors du carton face à Dijon où il avait inscrit 4 buts et délivré 2 passes décisives.