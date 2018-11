Largement battu par Montpellier (0-3) dimanche soir en clôture de la 12e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille a enregistré une troisième défaite de rang toutes compétitions confondues. Le club phocéen, sixième, a donc raté l’occasion de se rapprocher du podium, avec trois nouveaux buts encaissés. Un véritable problème côté olympien.

Après ce résultat décevant, la formation de Rudi Garcia en est désormais à 21 buts encaissés depuis le début de saison en Ligue 1 (son total le plus élevé depuis 1984-1985 au même stade), soit le même total que Dijon (17e) et Amiens (18e). Seul Guingamp, lanterne rouge du championnat de France, a encaissé plus de buts pour le moment, à savoir 24. Une statistique très inquiétante.