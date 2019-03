Battu samedi soir par le FC Barcelone, le Real Madrid a connu sa treizième défaite de la saison. Outre huit revers en Liga, la formation madrilène a également été dominée par l’Atlético de Madrid en Super Coupe d’Europe et par le CSKA Moscou à deux reprises en Ligue des Champions. Les Merengues ont aussi été défaits par Leganés et le FC Barcelone en Coupe du Roi. La Casa Blanca a également connu 10 matches sans marquer le moindre but.

Un bilan loin d’être flatteur pour l’équipe de Santiago Solari qui compte un revers de moins que sous les ordres de Zinedine Zidane lors du cumul des saisons 2016/2017 et 2017/2018. Parmi toutes les équipes engagées en huitième de finale de la Ligue des Champions, seul Schalke 04 a connu plus de défaites (15) et de matches sans marquer (10). Le Real Madrid est donc loin de Manchester City, de Lyon, de Liverpool, de la Juventus ou encore du FC Barcelone. Le Paris Saint-Germain dispose du meilleur bilan avec seulement trois défaites (Liverpool en Ligue des Champions, Guingamp en Coupe de la Ligue et Lyon en championnat) et aucun match sans inscrire le moindre but.