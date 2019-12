Cheick Diabaté (31 ans) joue actuellement du côté d’Esteghlal en Iran et ne bénéficie plus de la lumière qu’il avait lorsqu’il était en Ligue 1. En 2018, sa carrière avait également connu un coup de projecteur lorsqu’il était prêté au sein de la formation italienne de Benevento. Le Malien avait inscrit 8 buts en 11 matches avec notamment un doublé contre la Juventus.

Des statistiques intéressantes et marquantes. Selon Opta, Cheick Diabaté dispose du meilleur ratio de but par match en Serie A de la décennie avec 0, 73 but par match. Il devance de peu des joueurs comme Edinson Cavani (0,71 but par match), Romelu Lukaku (0,71 but par match), Cristiano Ronaldo (0,69 but par match) et Zlatan Ibrahimovic (0, 69 but par match),