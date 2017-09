Pour sa première titularisation en Liga sous les couleurs du FC Valence, contre Malaga (5-0, 5e journée), Gonçalo Guedes (20 ans) n’a pas déçu. L’attaquant portugais a animé son couloir droit avec réussite et enthousiasme.

Et s’il n’a pas marqué, l’international lusitanien, prêté par le Paris SG, a su se montrer décisif, en délivrant un caviar à Rodrigo d’un subtile talonnade dans la course du buteur espagnol pour le cinquième et dernier but du club ché.